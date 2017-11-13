Французский горнолыжник Пуассон погиб на тренировке в Канаде

35-летний французский горнолыжник Давид Пуассон погиб в Канаде в результате несчастного случая во время тренировки, сообщает L’Equipe. Спортсмен тренировался на горнолыжном курорте Накиска в провинции Альберта и погиб после падения на спуске с горы. Пуассон готовился к североамериканским стартам, которые начинаются 25-26 ноября.

Пуассон — бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в скоростном спуске, участник зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи. В 2008—2016 годах 11 раз попадал в десятку лучших на этапах Кубка мира в скоростном спуске.