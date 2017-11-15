Объявлен шорт-лист номинантов на получение премии «Яхтсмен года»

Жюри Национальной премии «Яхтсмен года 2017» определило шорт-лист номинантов на получение премии, куда вошли по три претендента в каждой из девяти номинаций.



«Яхтсмен года»: Аркадий Кистанов, Сергей Комиссаров, Игорь Рытов.



«Яхтсменка года»: Ирина Грачёва, Стефания Елфутина, Зоя Новикова.



«Парусная команда года»: Bogatyr (Игорь Рытов), tellar Racing Team (Дмитрий Кондратьев, Александр Груднин), «Таватуй» (Павел Кузнецов).



«Тренер года»: Сергей Ванин, Анатолий Парфененко, Вадим Пушев.



«Судья года»: Сергей Кузовов, Вадим Прибылов, Любовь Рюмина.



«Лучший организатор парусных соревнований»: Василий Кравченко, Пётр Лежнин, Андрей Полтанов.



«Лучшее освещение парусных соревнований»: Валерий Василевский, Елена Отекина, Елена Разина.



«За вклад в развитие парусного спорта»: Александр Зыбин, Василий Кравченко, Георгий Шайдуко.



«За верность парусу»: Юрий Асташев, Анатолий Парфененко, Алексей Хлебушкин.



Лауреаты Национальной премии «Яхтсмен года 2017» будут объявлены в Москве 30 ноября.