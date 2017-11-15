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Объявлен шорт-лист номинантов на получение премии «Яхтсмен года»

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Жюри Национальной премии «Яхтсмен года 2017» определило шорт-лист номинантов на получение премии, куда вошли по три претендента в каждой из девяти номинаций.

«Яхтсмен года»: Аркадий Кистанов, Сергей Комиссаров, Игорь Рытов.

«Яхтсменка года»: Ирина Грачёва, Стефания Елфутина, Зоя Новикова.

«Парусная команда года»: Bogatyr (Игорь Рытов), tellar Racing Team (Дмитрий Кондратьев, Александр Груднин), «Таватуй» (Павел Кузнецов).

«Тренер года»: Сергей Ванин, Анатолий Парфененко, Вадим Пушев.

«Судья года»: Сергей Кузовов, Вадим Прибылов, Любовь Рюмина.

«Лучший организатор парусных соревнований»: Василий Кравченко, Пётр Лежнин, Андрей Полтанов.

«Лучшее освещение парусных соревнований»: Валерий Василевский, Елена Отекина, Елена Разина.

«За вклад в развитие парусного спорта»: Александр Зыбин, Василий Кравченко, Георгий Шайдуко.

«За верность парусу»: Юрий Асташев, Анатолий Парфененко, Алексей Хлебушкин.

Лауреаты Национальной премии «Яхтсмен года 2017» будут объявлены в Москве 30 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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