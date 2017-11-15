Садулаев, Рамонов и Махов выступят на турнире по вольной борьбе «Аланы»

18-19 ноября во Владикавказе состоится международный турнир по вольной борьбе «Аланы». Призовой фонд каждой весовой категории — $ 10 тыс. (5000 — победителю, 2000 — серебряному призёру, по 1000 — бронзовым и тренеру победителя). Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал об участниках соревнований.

«Сейчас такой период, что все наши борцы потихоньку вливаются в новый сезон, ведь до ярыгинского турнира осталось лишь два месяца. Мы разговаривали со всеми ребятами, и договорились, что все те, кто стоит на ногах, будут бороться на этом турнире. Например, наши олимпийские чемпионы-2016 Абдулрашид Садулаев и Сослан Рамонов будут бороться на „Аланах“ в весовой категории до 97 и 70 кг соответственно. Если позволит здоровье Джамалу Отарсултанову, он также выступит.

Этот турнир скорее всего станет первым стартом после Олимпиады для Аниуара Гедуева, который также выступит на вес выше — до 86 кг. До появления веса, в котором будет бороться Гедуев — до 79 кг, — ещё полтора месяца, но ему пора начинать возвращать чувство ковра. Будет и Билял Махов, и Хетик Цаболов, и Гаджимурад Рашидов, и Магомедрасул Газимагомедов. В общем, ожидайте главную ударную силу сборной России.

Также ожидается достойное сопротивление и из-за рубежа — могу сказать, что первым составом приедет сборная Болгарии и Грузии. Правда, не сможет бороться во Владикавказе тяж Гено Петриашвили — он готовится на первенство мира среди спортсменов до 23 лет, но олимпийский победитель Владимир Хинчегашвили выступит в весе до 61 кг. Также выступит олимпийский чемпион из Азербайджана Шарип Шарипов, действующий чемпион мира Франк Чамизо из Италии и другие именитые борцы", — цитирует Тедеева официальный сайт ФСБР.



18 ноября пройдут соревнования в весовых категориях до 57, 65, 74 и 97 кг, а 19 ноября — до 61, 70, 86 и 125 кг.