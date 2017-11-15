Тарасевич пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Дании

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров сообщил, что призёр чемпионата мира по плаванию Григорий Тарасевич пропустит чемпионат России и декабрьский чемпионат Европы в Копенгагене (Дания), а также рассказал о восстановлении после травмы чемпиона мира Евгения Рылова. Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдёт в Казани 18-22 ноября.

«Тренер Тарасевича сообщил, что он пропустит чемпионат России и, соответственно, чемпионат Европы, но выступит на Кубке Сальникова.

Рылов вернулся в Россию, уже провёл одну небольшую тренировку в воде. Этап восстановления в Германии у него закончился, он получил подробные инструкции по дальнейшему восстановлению, по комплексу упражнений, и где-то в феврале ситуация по его состоянию прояснится. Операции ему не делали, восстановление проводится консервативным путём, и он приступает ко второму этапу реабилитации", — цитирует Колмогорова «Р-Спорт».