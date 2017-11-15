Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «Астраханочка» — «Динамо-Синара»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги «Астраханочка» на своей площадке принимает волгоградскую «Динамо-Синару». Матч начинается в 17:30 по московскому времени. «Астраханочка», потерпевшая только одно поражение в восьми проведённых матчах, занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо-Синара» с двумя победами в девяти встречах располагается на восьмой позиции.

Прямую трансляцию матча «Астраханочка» — «Динамо-Синара» можно также посмотреть на официальном сайте Федерации гандбола России.