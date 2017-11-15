Женская сборная РФ по мини-футболу вновь уступила Испании в товарищеском матче

Женская сборная России по мини-футболу вновь уступила испанкам в товарищеском матче. На сей раз со счётом 1:4. Единственный гол россиянок забила на 19-й минуте Татьяна Кулешова.

Накануне первая встреча соперниц завершилась победой испанок с минимальным преимуществом (1:0).

Матчи проходили в городе Алькасар-де-Сан-Хуан (Испания). Год назад в этом же зале — «Антонио Диаз Мигель» — команда Евгения Кузьмина, за три дня одолев Испанию, Португалию и Италию, стала безоговорочным победителем турнира «Четырёх наций».

Мини-футбол. Женщины. Товарищеский матч

Испания — Россия — 4:1 (2:1).

Голы: Ирен, 3, Берта, 7, Ромеро, 32, Сотело, 38 – Кулешова, 19.