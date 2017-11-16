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Громова: ну что, паралимпийцам выйти на демонстрацию на Красную площадь?

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Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова поделилась эмоциями от решения Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать соответствие Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА.

«Мы, паралимпийская команда, — заложники этой ситуации. Ну что, нам выйти на демонстрацию на Красную площадь? Хорошо, выйдем. А что это изменит? Если один ребёнок обидел другого, можно пойти подраться. Самое сложное — это когда ты чем-то недоволен, тебя кто-то обидел, а ты ни подраться, ни поругаться — ничего не можешь сделать. Это тяжело, поскольку ты чувствуешь, что ты бессилен», — сказала Громова в эфире программы «Все на матч».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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