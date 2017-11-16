Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова поделилась эмоциями от решения Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать соответствие Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА.
«Мы, паралимпийская команда, — заложники этой ситуации. Ну что, нам выйти на демонстрацию на Красную площадь? Хорошо, выйдем. А что это изменит? Если один ребёнок обидел другого, можно пойти подраться. Самое сложное — это когда ты чем-то недоволен, тебя кто-то обидел, а ты ни подраться, ни поругаться — ничего не можешь сделать. Это тяжело, поскольку ты чувствуешь, что ты бессилен», — сказала Громова в эфире программы «Все на матч».
Громова: ну что, паралимпийцам выйти на демонстрацию на Красную площадь?
Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова поделилась эмоциями от решения Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать соответствие Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке