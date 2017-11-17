Свищёв: от команды Сидоровой мы ждём золота чемпионата Европы

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв поделился ожиданиями от выступления мужской и женской сборных РФ на чемпионате Европы, который пройдёт с 18 по 25 ноября в Санкт-Галлене (Швейцария).



«Было объявлено, что окончательным критерием отбора на Олимпиаду является достойное выступление на чемпионате Европы, потому что у тренерского совета и исполкома федерации возникли достаточно серьёзные вопросы по физической форме и кондициям спортсменок в этом сезоне. Чтобы снять эти вопросы, команде Сидоровой нужно выигрывать медали на этом чемпионате. Мы, конечно, честно говоря, ждём золота.

У девчонок цели самые амбициозные. В условиях обострившейся внутренней конкуренции и не совсем удачного старта сезона девочкам предстоит огромная работа – показать на чемпионате Европы свой уровень и вернуться домой с медалями. Это программа-минимум.

В прошлом году наши ребята остановились в шаге от медалей чемпионата Европы, были четвёртыми. В этом году надо тоже попытаться пробиться в четвёрку. Несмотря на молодость команды, ей эта задача по плечу – ей надо показать результат не хуже, чем в прошлом году. От парней мы ждём попадания на чемпионат мира. Им надо наработать опыт, сплочённость команды, потому что молодой команде именно в таком составе пока не совсем хватает сыгранности. Мы хотим, чтобы ребята сыграли с драйвом и получили удовольствие от своей игры.

Чемпионат Европы станет для них хорошим подготовительным этапом перед выступлением в отборе на Олимпийские игры. Мы всё-таки очень надеемся, что здравый ум у МОК победит, и наши команды поедут на Олимпиаду", — цитирует Свищёва «Р-Спорт».