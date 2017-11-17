Степанова и Букин — третьи после короткого танца на этапе Гран-при во Франции

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин занимает третье место после короткой программы на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция). Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, на второй позиции – американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.
Ещё одна российская пара, Алла Лобода и Павел Дрозд, занимает седьмое место.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Танцы на льду. Короткая программа
1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 81,40.
2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 73,55.
3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 70,02…
7. Алла Лобода / Павел Дрозд (Россия) – 60,43.