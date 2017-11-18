Легков: разбираться со спортсменами — самое простое. Мы ничем не защищены

Пожизненно отстранённый МОК от участия в Олимпийских играх российский лыжник Александр Легков рассказал о том, как проходили слушания в комиссии Освальда, члены которой и не пытались его услышать.

«По большому счёту я пытался до них донести, что мы постоянно находимся на сборах, путешествуем, выигрываем этапы и медали на этапах Кубка мира и нет никакого смысла приезжать в Россию за неделю до Олимпийских игр и начинать употреблять этот коктейль или полоскать рот. Зачем этим заниматься, вникать во всё это и рисковать, если ты приезжаешь одним из лидеров? Но по тем, кто присутствовал в зале заседания, было видно, что они не хотят нас слушать и особо не вникают в наши объяснения. Вряд ли кто-то из них понял, что мы говорили от души, от сердца и искренне переживали по этому поводу. Они явно были готовы к тому, чтобы вынести нам обвинительный приговор.

Я не понимаю, почему они не могли запросить и изучить все наши анализы: допинг-пробы, биохимию, спортивные тесты в том сезоне. Я пытался им об этом рассказать, чуть ли не поминутно вспоминал. Объяснил, что в какой-то момент вообще ни с кем не общался, когда находился в Европе, и не был в курсе никаких государственных систем. А они мне про крышечки, которые надо было закрывать на какие-то шесть щелчков, 12 или 15, чтобы их потом открыть…

Сейчас жалею, что не напомнил им про систему АДАМС, согласно которой к тебе в любой момент могут заявиться допинг-офицеры и потребовать сдать анализ. И каждый день ты отчитываешься в Интернете, где конкретно ты проведёшь хотя бы один час в следующие сутки. Когда ты находишься на сборе — и они прекрасно это понимают, — они могут приехать не в установленное тобой время, а раньше или позже. Скажите мне, как в таких условиях можно вообще задуматься о том, чтобы кого-то обмануть?! Это просто невозможно!

Если они смотрят на всё это и не видят, не слышат нас, не пытаются вникнуть в то, что мы говорим, не может не складываться впечатление, что это давление на страну. Мы делаем какие-то вещи, а они не прощают, пытаются любым способом ответить нам. Разбираться со спортсменами — самое простое, потому что они пешки. Как конкретно в этой истории, так и в большой игре. Мы ничем не защищены. Разумеется, Федерация лыжных гонок России и Министерство спорта делают всё возможное, чтобы мы вышли из ситуации с высоко поднятой головой, но пока все сталкиваются с трудностями», — приводит слова Легкова RT.