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Трёхкратный олимпийский чемпион Сулейманоглу скончался в больнице в 50 лет

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Первый трёхкратный олимпийский чемпион в истории тяжёлой атлетики Наим Сулейманоглу (урождённый Сулейманов, сменивший гражданство Болгарии на турецкое и поменявший фамилию) скончался в 50 лет в одной из больниц Стамбула.

В конце сентября Сулейманоглу был доставлен в больницу из-за печёночной недостаточности.

У Наима, рост которого составлял всего 147 сантиметров, было прозвище «Карманный Геракл». Сулейманоглу выиграл три Олимпиады подряд (Сеул-1988, Барселону-1992 и Атланту-1996), семь чемпионатов мира, а также установил 46 мировых рекордов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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