Трёхкратный олимпийский чемпион Сулейманоглу скончался в больнице в 50 лет

Первый трёхкратный олимпийский чемпион в истории тяжёлой атлетики Наим Сулейманоглу (урождённый Сулейманов, сменивший гражданство Болгарии на турецкое и поменявший фамилию) скончался в 50 лет в одной из больниц Стамбула.



В конце сентября Сулейманоглу был доставлен в больницу из-за печёночной недостаточности.



У Наима, рост которого составлял всего 147 сантиметров, было прозвище «Карманный Геракл». Сулейманоглу выиграл три Олимпиады подряд (Сеул-1988, Барселону-1992 и Атланту-1996), семь чемпионатов мира, а также установил 46 мировых рекордов.

