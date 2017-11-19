Тускаев: мечтал стать футболистом, но отец привёл меня в борьбу

Российский борец вольного стиля Азамат Тускаев, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 57 кг в первый соревновательный день на международном турнире во Владикавказе, рассказал, как начал заниматься борьбой, и посвятил победу родителям.

«Всё детство любил футбол, неплохо играл, меня постоянно брали в дворовые команды. Мечтал стать футболистом, но отец привёл меня в борьбу. Из моего села Чикола вышли такие борцы, как Хаджимурат Гацалов, Амиран Карданов, Борис Макоев. Поэтому о каком футболе речь?

К слову, я бы хотел посвятить эту победу родителям. Они создают для меня все условия, мне остаётся только бороться и выигрывать. Мой отец сегодня даже не пришёл на соревнования — он так сильно переживает, что не может смотреть ни вживую, ни трансляцию", — сказал 23-летний борец.