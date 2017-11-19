Гимнастка Дуглас извинилась за слова о недопустимости провокационной одежды

Трёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Габриэль Дуглас извинилась за свой комментарий к записи ещё одной обладательницы трёх золотых наград Игр, партнёрши по сборной США Александры Райсман, о критике в адрес тех, кто оправдывает сексуальное насилие.

«То, что женщина носит сексуальный наряд или участвует в откровенной фотосессии, не даёт мужчине права позорить её или сомневаться в её словах о сексуальном насилии. Как бы женщина ни одевалась, никто не имеет права её оскорблять. Я призываю всех женщин не стесняться себя и носить то, в чём вам по-настоящему комфортно», — написала Райсман на своей странице в сети «Инстаграм».

В ответ на заявление Райсман Дуглас написала на своей странице в «Твиттере»: «Женщина несёт ответственность за свою одежду. Надо одеваться скромно и со вкусом. Одеваясь провокационно, вы привлекаете внимание больных людей».

Однако вскоре Дуглас удалила запись, а на следующий день принесла извинения.

«Я неправильно сформулировала свои мысли и очень сожалею, что сложилось впечатление, что я не поддерживаю своих товарищей, подвергшихся сексуальному насилию. Злоупотребления недопустимы в любом случае, вне зависимости от того, что вы носите», — считает Дуглас.

Напомним, что Райсман в ноябре обвинила бывшего врача американской ассоциации Ларри Насссара в сексуальном насилии.