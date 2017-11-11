Чемпионка ОИ Райсман заявила о сексуальных домогательствах со стороны врача

Трёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Эли Райсман обвинила бывшего врача Американской ассоциации Ларри Насссара в сексуальном насилии, выступив в эфире телепроекта 60 Minutes. 23-летняя спортсменка сообщила, что Нассар впервые лечил её, когда ей было 15 лет.



«Да, я злюсь. И я по-настоящему расстроена, поскольку когда вижу молодых гимнасток, которые подходят ко мне и просят совместное фото или автографы… Каждый раз, когда я смотрю на них, вижу их улыбающимися, думаю, что хочу таких перемен, чтобы им никогда больше не пришлось пройти через подобные вещи», — цитирует Райсман CBS News.



Доктор Нассар, который работал с женскими национальными сборными по гимнастике в США более двух десятилетий, в настоящий момент находится в тюрьме. Он признал себя виновным по обвинению в распространении детской порнографии, но не виновным в сексуальном насилии. Более 130 женщин, многие из которых являются бывшими спортсменами, подали гражданские иски, в которых утверждается, что Нассар сексуально злоупотреблял ими под видом курсов лечения.

Фотографию Эли Райсман можно посмотреть в «инстаграме» американской спортсменки.