Прямая видеотрансляция ответного матча «Кубань» — «Астраханочка» в Кубке ЕГФ

Сегодня, 19 ноября, в 16:00 по московскому времени в Краснодаре начнётся ответный матч третьего квалификационного раунда женского Кубка ЕГФ между местной «Кубанью» и «Астраханочкой». В первой встрече сильнее были гандболистки волжского клуба со счётом 29:27.

В турнирной таблице чемпионата России «Астраханочка» занимает второе место, а «Кубань» — третье. Перед очной встречей «Астраханочка» и «Кубань» провели матчи в чемпионате России. «Астраханочка» на своей площадке уверенно обыграла «Динамо-Синару» – 37:26, а «Кубань» разобралась с «Уфой-Алисой» – 40:17.

Посмотреть прямую видеотрансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.