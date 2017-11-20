До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кобаяси выиграл первый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Другие

Японец Юнсиро Кобаяси стал победителем первого этапа Кубка мира по прыжках на лыжах с трамплина, который прошёл в Висле (Польша). По сумме двух попыток он набрал 260,5 балла.

Второе место занял хозяин соревнований, двукратный олимпийский чемпион Камиль Стох (258,2). Третий результат продемонстрировал действующий обладатель кубка мира австриец Штефан Крафт (257,7).

Россиянин Михаил Назаров занял 47-е место (85,0), его соотечественник Евгений Климов стал 49-м (79,3).

Второй этап Кубка мира пройдёт 26 ноября в Руке (Финляндия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Климов
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент