Кобаяси выиграл первый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Японец Юнсиро Кобаяси стал победителем первого этапа Кубка мира по прыжках на лыжах с трамплина, который прошёл в Висле (Польша). По сумме двух попыток он набрал 260,5 балла.

Второе место занял хозяин соревнований, двукратный олимпийский чемпион Камиль Стох (258,2). Третий результат продемонстрировал действующий обладатель кубка мира австриец Штефан Крафт (257,7).

Россиянин Михаил Назаров занял 47-е место (85,0), его соотечественник Евгений Климов стал 49-м (79,3).

Второй этап Кубка мира пройдёт 26 ноября в Руке (Финляндия).