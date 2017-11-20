Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «УОР № 2» — «Спартак»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги в московском дерби встретятся лидер и аутсайдер. Команда «УОР № 2» примет на своей площадке «Спартак». Хозяева набрали только 1 очко в 9 проведённых матчах на ничью с «Каустиком». Гости выиграли 6 из 7 встреч и однажды сыграли вничью с УГНТУ-ВНЗМ. В активе «Спартака» 13 очков.

Начало матча и трансляции в 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно также посмотреть на официальном сайте Федерации гандбола России.