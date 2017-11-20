Медведева: стараюсь никогда не отказывать в фото или автографе

Ставшая накануне совершеннолетней фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к болельщикам.

«Не превратились ли современные спортивные болельщики в глоров и охотников за селфи со звёздами? Мне так не кажется, потому что я не знаю, как бы я вела себя, встретив человека, которым я восхищаюсь и которого, возможно, могу встретить только раз в жизни. Я тоже, наверное, любой ценой хотела бы сделать селфи с ним. У меня есть любимая музыкальная группа корейская под названием EХО, и очень бы хотелось их увидеть когда-нибудь, побывать на их концерте. Хорошо, что есть болельщики – я им очень благодарна за поддержку и стараюсь никогда не отказывать в фото или автографе. Наоборот, мне такое внимание очень приятно.

Разная ли я, когда тренируюсь и снимаюсь для глянца, хожу по приёмам? Я не разделяю этих вещей, потому что понимаю, что все контракты, фотосессии для глянцевых журналов, все медиамероприятия – неотъемлемая часть моего дела, и Евгения Медведева на льду и Евгения Медведева на каких-то коммерческих мероприятиях – это один и тот же человек», — приводит слова Медведевой Sportbox.