В Сочи пройдут «Старты мечты» для детей с ограниченными возможностями

С 23 по 26 ноября в Сочи пройдут первые Всероссийские «Старты мечты» в рамках инновационной программы терапевтического спорта «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева». В соревнованиях примут участие дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими диагнозами из 10 регионов России. Мероприятие пройдёт в рамках гранта президента РФ.

Это первое в истории страны мероприятие, которое позволит не только показать результативность программы, но и поднять тему важности эффективной реабилитации, социальной адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а также их интеграции в общество.

Ещё совсем недавно участники программы «Лыжи мечты» – дети с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушениями зрения и слуха – мечтали о том, чтобы больше двигаться, лучше чувствовать своё тело, управлять им, видеть мир за пределами комнаты и привычных маршрутов. А сегодня они не только сделали грандиозный шаг вперёд, но и участвуют в соревнованиях в олимпийской столице России.

В числе гостей мероприятия – первые лица города Сочи: руководители программы «Лыжи мечты» обсудят с городскими властями планы по дальнейшему сотрудничеству. В качестве партнёра стартов выступит Федерация роллер-спорта России, а её президент Владимир Ткачёв станет главным судьёй соревнований.

В рамках стартов пройдут не только соревнования, но и мастер-классы по новым методикам в области командных видов спорта и других спортивных активностей, открытые уроки по роллер-спорту и Всероссийская конференция инструкторов.

«Лыжи мечты». Ролики