Свирин: чтобы побеждать на ЧМ, нужно создавать современные гребные базы

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин назвал закономерным результат сборной России на чемпионате мира по академической гребле в Пловдиве. В активе нашей команды одна бронзовая медаль женской четвёрки без рулевого, за которую выступали Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова, Екатерина Севостьянова и Елена Орябинская.

«Мы понимали, что женская четвёрка без рулевого, завоевавшая в этом году золото на чемпионате Европы, будет конкурентоспособна. Экипаж работает в одной группе с молодёжной командой, которая в свою очередь в конце июля выиграла золото на первенстве мира среди спортсменок до 23 лет. Внутренняя конкуренция на каждой тренировке рождает высокий результат. И, конечно, следует отдать должное тренерам, перед которыми снимаю шляпу.

Были надежды, что попадут в финалы мужские четвёрки – парная и распашная, в которых собраны мотивированные спортсмены, находящиеся в расцвете сил. Но они несколько разочаровали. Ребята считают, что предложенная им тренировочная программа была недостаточной.

Чтобы побеждать, нужно создавать современные гребные базы. В Великобритании греблей занимаются в колледжах, во Франции порядка 500 гребных клубов, а в России от силы 50 госучреждений, культивирующих гребной спорт», — приводит слова Свирина портал «Команда России».