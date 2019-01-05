ВАДА: не хотим давать российской стороне возможность для апелляции

Председатель комитета по соответствию Кодексу ВАДА Джонатан Тэйлор ответил на призыв шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона отменить восстановление РУСАДА, так как дедлайн выдачи ВАДА данных Московской антидопинговой лаборатории истёк 31 декабря 2018 года.



«Понимаю, вы хотите немедленно созвать исполком ВАДА и лишить РУСАДА статуса соответствия. Однако есть ряд причин, почему этот вопрос будет рассмотрен 14—15 января. Можете сказать, что там нечего рассматривать, ведь сроки уже прошли и, следовательно, соблюдение процедуры не играет никакой роли. Но если мы сейчас поспешно вынесем решение, то увеличим шансы для успешной апелляции по этому вопросу. Такого результата ведь никто не хочет?» — говорится в открытом письме Тэйлора, текст которого приводит в своём «твиттере» журналист Хайо Зеппельт.

ВАДА выступило с заявлением по дедлайну для России