Вяльбе — о втором месте Непряевой в «Тур де Ски»: плачу от счастья, слов нет

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала второе место Натальи Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски».



«Счастлива, слов нет. Да, я плачу от счастья. Наши девочки и в юниорах были на лидирующих позициях. Так что всё логично. К счастью, они не потерялись. Сколько времени нам ещё надо, чтобы обыгрывать норвежек? Не знаю.

Мы все тут волновались: сначала за Настю, потому что Диггинс её догнала сразу. У Седовой и Белоруковой была задача — не проиграть Диггинс. Так и случилось.

Ожидания от мужской гонки? На самом деле, буду рада даже второму месту. И даже больше, чем первому. Ведь это реально сумасшедшая гонка. И Серёга, и Саня, так же как и Клебо, готовы бороться за подиум. Тем более мы ещё ни разу не видели, как Клебо бегает в гору», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».