Устюгов: спасибо болельщикам за поддержку, с Рождеством!

Российский лыжник Сергей Устюгов поблагодарил болельщиков после окончания многодневки «Тур де Ски». Россиянин занял в общем зачёте итоговое второе место, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо. Во время заключительной гонки Устюгов отыграл у лидера более минуты.

«Дорогие друзья, болельщики лыжных гонок! Спасибо вам за поддержку и за то, что переживали за сборную России на этом «Тур де Ски»! Будем стараться радовать вас дальше! Всего доброго и с Рождеством!» — сказал Устюгов.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Устюгова

В первой десятке многодневки финишировали сразу несколько россиян. Шедший третьим ещё за полкилометра до финиша Александр Большунов на последнем отрезке пропустил вперёд норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Сьюра Рёте. В десятку также вошли россияне Андрей Мельниченко, поднявшийся на 6-е место, Денис Спицов (8-й) и Андрей Ларьков (10-й).