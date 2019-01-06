Паунд сравнил тех, кто требует немедленного наказания России, с линчевателями

Первый президент ВАДА Ричард Паунд сравнил тех, кто требует немедленного наказания России за нарушение срока предоставления данных Московской антидопинговой лаборатории, с толпой линчевателей.

«Линчеватели — это буйные банды, преследующие одну цель — казнить кого-то без всякого правосудия. Большая часть реакции на неспособность России предоставить доступ к данным Московской лаборатории к сроку, установленному исполкомом ВАДА в сентябре 2018 года, содержит все признаки толпы линчевателей.

Многие из тех, кто составляет толпу, знают или должны знать, что действуют вопреки установленным правилам. Какова их настоящая цель? Некоторые недостаточно знакомы с проблемой, чтобы столь резко осуждать, другие и вовсе не удосужились получить какую-то информацию.

Этот процесс хорошо известен всему антидопинговому сообществу. И вызывает беспокойство тот факт, что ответственные организации настоятельно призывают полностью игнорировать этот процесс и побуждают других придерживаться аналогичной точки зрения.

Я родом из Канады, где сильна традиция уважения верховенства закона. Эта традиция является прямой противоположностью власти толпы. Думаю, нужно больше внимания уделять тем, кто следует правилам толпы, и возможным причинам их поведения.

Настоящая цель должна состоять в том, чтобы получить запрошенные данные, проанализировать их на наличие доказательств возможных случаев допинга, которые необходимо расследовать, и положить конец особенно грязной главе российской истории. Также необходимо понять, что правила распространяются на все страны», — приводит слова Паунда Inside the Games.