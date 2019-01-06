Гандболисты России и Швеции завершили товарищеский матч вничью

Мужские сборные Швеции и России вничью со счётом 29:29 завершили второй товарищеский матч, который прошёл в Хальмстаде.

После разгромного поражения накануне в первой товарищеской встрече в Йёнчёпинге со счётом 18:29 подопечные Эдуарда Кокшарова активно начали матч и к перерыву вели с разницей «+2». Однако во второй половине встречи уже шведы вышли вперёд, россияне оказались в роли догоняющих и сумели сравнять счёт.

Лучшим бомбардиром матча стал капитан сборной России Даниил Шишкарёв, забросивший 8 мячей. По 5 раз отличились Александр Шкуринский и Дмитрий Житников.

10 января россияне отправятся на чемпионат мира в Германию, где уже на следующий день проведут свой стартовый матч против команды Сербии.

Гандбол. Товарищеский матч. Мужчины

Швеция – Россия – 29:29 (16:18).