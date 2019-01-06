Губерниев — лыжникам: всё же помогать надо друг другу, договариваться на берегу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил лыжника Сергея Устюгова со вторым местом в общем зачёте «Тур де Ски» — 2019.

«Сергей Устюгов — большой молодец, доблестно сражался в последней гонке «Тур де Ски», минуту отыграл, стал вторым в общем зачёте. Отличное возвращение после перерыва и серьёзной травмы! Уверен, на чемпионате мира наши лыжники будут настоящей командой. Всё же помогать надо друг другу, договариваться на берегу, и тогда норвежцы перестанут нас троллить, и побед у нас будет ещё больше. Вперёд, лыжники России», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Губерниев намекнул на ситуацию на предпоследнем этапе многодневки, в ходе которого Устюгов проиграл Йоханнесу Клебо 42 секунды, после чего норвежские лыжники упрекнули россиян в отсутствии командной тактики.

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