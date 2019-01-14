Непомнящий стал единоличным лидером шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

Россиянин Ян Непомнящий стал единоличным лидером шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) после третьего тура. Непомнящий белыми фигурами обыграл соотечественника Владимира Крамника, для которого поражение стало уже вторым в трёх сыгранных партиях. На счету Непомнящего 2,5 очка из трёх возможных.

Поражение в третьем туре потерпел и ещё один российский участник — Владимир Федосеев. Белым цветом он проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде.

Китаец Дин Лижэнь обыграл голландца Йордена ван Фореста и делит второе место с индийцем Вишванатаном Анандом. На счету обоих гроссмейстеров по 2 очка.

Федосеев с одним очком в активе занимает 12-е место. Крамник, набравший за три тура пол-очка, замыкает турнирную таблицу.