Студенческую команду угощали в Белом доме едой из фаст-фуда, оплаченной Трампом

Президент США Дональд Трамп на встрече с командой Университета Клемсон, выигравшей национальный студенческий чемпионат по американскому футболу, заявил, что за всю еду для спортсменов на этом мероприятии он заплатил лично. При этом на столах были представлены продукты фаст-фуда.

«Я думаю, это их любимая еда, поэтому мы решили накрыть стол именно так. У нас в гостях замечательная команда, национальные чемпионы. Поэтому мы решили заказать американский фаст-фуд. Я за всё заплатил. В команде очень крупные ребята, которые любят поесть. Думаю, будет весело. Если это американское, мне это нравится. А здесь всё американское. 300 гамбургеров, очень много картошки фри. Это наша любимая еда», — приводит слова Трампа CNN.

Фото доступно в «твиттере» NBC News.

Реакция спортсменов была неоднозначной. В частности, один из игроков сказал, что сначала принял это за шутку.

Видео доступно в «твиттере» Гранта Стерна.