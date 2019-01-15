Бывший врач велокоманды Sky обвиняется в приобретении запрещённых препаратов

Медицинский совет Великобритании (GMC) обвиняет бывшего врача Федерации велоспорта Великобритании и команды Sky Ричарда Фримана в незаконном приобретении тестостерона для спортсменов, об этом сообщает Guardian.



Тестостерон находится в перечне запрещённых препаратов для атлетов, потому дело Фримана будет рассматриваться независимым медицинским трибуналом на специальном заседании, запланированном на начало февраля. Сообщается, что врач пытался скрыть факт покупки, однако это не прошло мимо Медицинского совета Великобритании.



В велокоманде Sky Фриман работал в период с 2009 по 2015 год. Расследование о деятельности врача началось ещё в марте 2017 года. Спустя шесть месяцев он ушёл в отставку со всех занимаемых постов.