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Олимпийская чемпионка Ламонова возглавила Комитет по спорту Курской области

Олимпийская чемпионка Ламонова возглавила Комитет по спорту Курской области
Другие / Прочие виды спорта

Олимпийская чемпионка 2008 года по фехтованию на рапирах Евгения Ламонова назначена на должность председателя Комитета по физической культуре и спорту Курской области, сообщается на официальном сайте администрации региона.

«С 15 января на должность председателя комитета назначена Евгения Алексеевна Ламонова, ранее возглавлявшая спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию», — говорится в сообщении.

Ламонова завершила спортивную карьеру в 2013 году. Помимо олимпийского золота в Пекине она выигрывала титулы чемпионки Европы 2007 года и чемпионки мира в команде в 2011 году. В 2016 году Ламонова получила мандат депутата Курской областной думы шестого созыва по спискам партии «Единая Россия».

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