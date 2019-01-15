Непомнящий сыграл вничью с Мамедьяровым на турнире в Вейк-ан-Зее

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в четвёртом туре супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Непомнящий продолжает возглавлять общий зачёт турнира. По итогам четырёх раундов россиянин набрал 3 очка.

В других партиях четвёртого тура россиянин Владимир Федосеев сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, победителя не выявили также Владимир Крамник и Магнус Карлсен.



В пятом туре Крамник сыграет с Мамедьяровым, Непомнящий — с венгром Рихардом Раппортом, Федосеев — с индийцем Гуджрати Видитом.



Супертурнир в Вейк-ан-Зее завершится 27 января. Он проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину.