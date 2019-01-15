Ходьков: российские гандболисты потратили все эмоции в матче с немцами

Главный тренер краснодарского гандбольного клуба «СКИФ» Олег Ходьков проанализировал поражение сборной России от Бразилии (23:25) на ЧМ-2019.

«Наша команда не показала запала, что был во встрече с немцами. Все эмоции оказались потрачены на них. Безусловно, ребята старались, хотели победить. Но сказалась и усталость. Не стану говорить о ком-то отдельно, но в понедельник парни реализовывали свои моменты, а назавтра чуть-чуть не хватило физики, из-за чего не были заброшены очень важные мячи.



Уровень большинства наших игроков, к сожалению, не так высок. В матче с немцами эмоции победили класс. Все понимают, что это очень сильный противник. В игре с бразильцами тоже были шансы. Парни едва не дожали соперника. Но последние десять минут стали решающими и сложились не в нашу пользу, на мой взгляд, из-за того, что нет равноценной замены лидерам. Тимур Дибиров, Даниил Шишкарёв, Дмитрий Житников получают очень много игрового времени. Естественно, они подустали», — цитирует Ходькова «Быстрый центр».