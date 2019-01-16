Хореограф Медведевой рассказал о создании новой короткой программы фигуристки

Известный хореограф Миша Ге, работавший над новой короткой программой российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о процессе её постановки. Впервые обновлённую программу Евгения представила на чемпионате России в Саранске.



«Сообщение от Орсера я получил за три недели до старта соревнований. Мы тут же начали ставить новый танец в режиме 24/7, но было слишком мало времени.



Я, Брайан и Евгения обменивались различными треками, и каждый раз возникали определённые трудности. «Тоску» Джакомо Пуччини предложил я, решив, что эта музыка может раскрыть её катание и передать страсть. В Евгении есть огонь, и мы все хотим, чтобы она его показывала на льду», — заявил в ходе программы The Skating Lesson.



На чемпионате России Медведева заняла седьмое место и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Минске.

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