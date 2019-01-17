Сингапурский бизнесмен осуждён за дачу ложных показаний в деле Шобуховой

Сингапурский бизнесмен Тан Тонг Хан приговорён к лишению свободы на 7 дней за дачу ложных показаний в ходе расследования дела российской легкоатлетки Лилии Шобуховой, сообщает Straits Times.

Спортсменка была дисквалифицирована в январе 2013 года сроком на два года за нарушение антидопинговых правил, затем Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на основании соглашения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) увеличил срок дисквалификации до 3 лет 2 месяцев, а после Всемирное антидопинговое агентство сократило этот срок до 2 лет 7 месяцев. Лилия становилась трёхкратной победительницей Чикагского марафона и чемпионкой Лондонского марафона. Все эти результаты были аннулированы.

В мае 2015 года она сообщила о завершении карьеры.

В ходе расследования выяснилась причастность компании сингапурского бизнесмена в финансовых операциях в деле Шобуховой. В 2014 году на счёт его компании было переведено $ 548 тыс. Отправителем стала компания сына бывшего главы IAAF Ламина Диака. Бизнесмен утверждал, что средства предназначались для мероприятий на чемпионате мира 2015 года в Пекине. Однако в конце 2018 года выяснилось, что деньги были переведены на счёт мужа Шобуховой.

Муж и тренер Лилии Шобуховой Игорь Шобухов в 2015 году заявил, что бывший президент ВФЛА Валентин Балахничёв получал взятки со стороны спортсменов за сокрытие положительных допинг-проб.

В январе 2016 года комиссия по этике IAAF приняла пожизненно дисквалифицировала Балахничева, который скрыл факт нарушения Шобуховой антидопинговых правил.

Шобухов: Балахничёв участвовал в вымогательстве денег у нас