«Синара» и «КПРФ» одержали выездные победы в чемпионате России по мини-футболу

24 января 11-й тур мини-футбольной Суперлиги открыли матчи «Динамо» Самара — «Синара» и «Норильский никель» — «КПРФ».

Лидер чемпионата России в гостях обыграл соперника со счётом 5:3. Отличились Артём Качер, Дмитрий Прудников, Антон Соколов, Константин Агапов, а Дмитрий Волков поразил собственные ворота. В другой встрече «коммунисты» забили шесть мячей в ворота «Норильского никеля». Точными ударами отметились Глеб Разоренов, Денис Бурков (дубль), Паулиньо, Ромуло и Ришат Котляров (автогол).

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

11-й тур. Первые матчи



«Динамо» (Самара) — «Синара» (Екатеринбург) – 3:5 (2:2).

Голы: Саносян, 5, 25, Волков, 50 – Волков, 8 (в свои ворота), Качер, 19, Прудников, 28, Соколов, 29, Агапов, 31.



«Норильский никель» (Норильск) — «КПРФ» (Москва) – 2:6 (1:2).

Голы: Гибадуллин, 10, Котляров, 47 – Разоренов, 11, Котляров (в свои ворота), 18, Бурков, 46, 49, Паулиньо, 48, Ромуло, 49.

Ответные встречи пройдут 25 января.