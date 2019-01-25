Крамник одержал первую победу на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал первую победу на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). В 11-м туре соревнований Крамник белыми фигурами нанёс поражение голландцу Йордену ван Форесту. Ян Непомнящий, также белым цветом, обыграл соотечественника Владимира Федосеева.

Лидер соревнований, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, чёрными фигурами сыграл вничью с Теймуром Раджабовым из Азербайджана. Голландец Аниш Гири белыми нанёс поражение американцу Сэмюэлю Шенкленду, что позволило хозяину турнира сравняться по очкам с Карлсеном. У обоих гроссмейстеров по 7,5 баллов.

Непомнящий с 7 очками в активе — третий. Федосеев делит десятое место с Шенклендом, у обоих по 4,5 очка. Крамник по-прежнему замыкает турнирную таблицу, имея в активе 3,5 очка.