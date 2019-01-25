Загитова: второе место — это хорошо. Я могла остаться ни с чем

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала своё выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, где она из-за ряда ошибок в произвольной программе не смогла защитить титул и заняла второе место, уступив соотечественнице Софье Самодуровой.

«Я хочу сказать всем моим болельщикам и аудитории спасибо за поддержку. Она очень помогает мне. Хочу извиниться перед ними за свой не очень удачный прокат.

Я никогда не смотрю на результат. То, что я заняла место в тройке и даже стала второй, — это хорошо. Могла ведь и вообще остаться ни с чем. Но, конечно, хотелось выступить для себя лучше. Просто не получилось, но, надеюсь, лучшие моменты у меня впереди. Мы сразу начали разбирать ошибки, Этери Георгиевна сказала слова поддержки, мы будем дальше работать.

Что сделаю с огромными медведями, которых прислали? Конечно, повезу их домой. И пусть там не хватает места, но всё равно они как-то поместятся.

Не мешает ли мне японская собака? Мои животные мне наоборот помогают, психологически и морально разгружают, я с ними планирую в Японию приехать.

Как собираюсь отдохнуть? Мой отдых — это пойти на тренировку», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.