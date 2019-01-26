Саночница Иванова стала четвёртой на чемпионате мира в Германии

Российская саночница Татьяна Иванова остановилась в шаге от медали на чемпионате мира в Винтерберге (Германия).

Победу с результатом 1 минута 53,868 секунды одержала хозяйка соревнований Натали Гайзенбергер, которая стала девятикратной чемпионкой мира. Второе место заняла её соотечественница Юлия Таубитц (+0,425), третий результат показала американская саночница Эмили Свини (+0,513). Иванова уступила чемпионке мира 0,556 секунды.

В десятку лучших вошла ещё одна россиянка — Екатерина Батурина, которая заняла восьмое место (+0,794).

Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг, Германия

Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.53,868.

2. Юлия Таубитц (Германия) – +0,425.

3. Эмили Свини (США) — +0,513.

4. Татьяна Иванова (Россия) — +0,556...

8. Екатерина Батурина (Россия) — +0,794...

13. Виктория Демченко (Россия) — +1,038...

15. Екатерина Катникова (Россия) — +1,416.

Чемпионат мира по санному спорту завершится 27 января.