Саночница Иванова стала четвёртой на чемпионате мира в Германии

Российская саночница Татьяна Иванова остановилась в шаге от медали на чемпионате мира в Винтерберге (Германия).
Победу с результатом 1 минута 53,868 секунды одержала хозяйка соревнований Натали Гайзенбергер, которая стала девятикратной чемпионкой мира. Второе место заняла её соотечественница Юлия Таубитц (+0,425), третий результат показала американская саночница Эмили Свини (+0,513). Иванова уступила чемпионке мира 0,556 секунды.
В десятку лучших вошла ещё одна россиянка — Екатерина Батурина, которая заняла восьмое место (+0,794).
Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг, Германия
Женщины
1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.53,868.
2. Юлия Таубитц (Германия) – +0,425.
3. Эмили Свини (США) — +0,513.
4. Татьяна Иванова (Россия) — +0,556...
8. Екатерина Батурина (Россия) — +0,794...
13. Виктория Демченко (Россия) — +1,038...
15. Екатерина Катникова (Россия) — +1,416.
Чемпионат мира по санному спорту завершится 27 января.