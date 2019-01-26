Сноубордист Соболев победил на этапе КМ в Москве, Курочкина и Рогозин — третьи

Российский сноубордист Андрей Соболев одержал победу в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Москве. Его соотечественники Анастасия Курочкина и Максим Рогозин заняли третье место.

В большом финале Соболев обошёл швейцарца Дарио Кавицеля. Рогозин в утешительном заезде пересёк финишную черту раньше австрийца Арвида Аунера.

В малом финале Курочкина опередила соотечественницу Марию Валову. Победителем этапа Кубка мира стала швейцарская сноубордистка Жюли Цог, второе место заняла представительница Австрии Сабин Шёффманн.

Сноуборд. Кубок мира. Москва, Россия

Мужчины, параллельный слалом

1. Андрей Соболев (Россия)

2. Дарио Кавицель (Швейцария)

3. Максим Рогозин (Россия)

Женщины, параллельный слалом

1. Жюли Цог (Швейцария)

2. Сабин Шёффманн (Австрия)

3. Анастасия Курочкина (Россия)

4. Мария Валова (Россия)