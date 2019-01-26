Степанова: серебро ЧЕ безумно подстёгивает идти дальше и развиваться

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, поделилась эмоциями от завоевания серебряных медалей чемпионата Европы, который проходил в Минске (Беларусь).

«Безумно рады, что завоевали сначала бронзу, потом её подтвердили, а сейчас поднялись выше. Это безумно подстегивает идти дальше и развиваться», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Чемпионы мира среди юниоров 2013 года Степанова и Букин становились бронзовыми призёрами чемпионата Европы в 2015 и 2018 году.

На первенстве Старого Света в 2019 году Александра и Иван обновили личные рекорды в ритмическом и произвольном танце, а также по сумме двух программ, что позволило им опередить соперников, кроме теперь уже пятикратных чемпионов Европы французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.