Тренер «Ростов-Дона»: «Мец» сыграл лучше, мы не смогли остановить соперника

Главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин прокомментировал поражение от «Меца» (25:29) в матче Лиги чемпионов.



«Поздравляю «Мец» с победой. Соперник сыграл лучше, чем мы. Наша команда неплохо начала эту встречу, но затем мы допустили много ошибок, теряли мяч, не могли забить в быстрых отрывах. Во втором тайме — аналогичная ситуация. Не смогли остановить соперника. Затем появилась большая разница в счёте и нам было очень сложно. Но это только начало. Нам есть над чем работать.



Как себя чувствует Анна Вяхирева? Она травмировала локоть. Надеюсь, что ничего серьёзного. Скоро мы все узнаем точно.



Дебют Миланы Таженовой и Кристины Кожокарь в ЛЧ? Для меня их игра стала приятным сюрпризом. Они впервые выступали за нашу команду в Лиге чемпионов, но совершенно не нервничали. Это отличный задел на будущее», — цитирует тренера сайт клуба.

«Ростов-Дон» проиграл «Мецу» в первом матче основного раунда Лиги чемпионов