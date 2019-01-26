Аббинг: «Ростов-Дон» неплохо начал, но затем допустил ряд ошибок в нападении

Левая полусредняя «Ростов-Дона» Лоис Аббинг прокомментировала поражение от «Меца» (25:29) в матче Лиги чемпионов.

«Мы неплохо начали игру, но затем допустили ряд ошибок в нападении. «Мец» удачно перехватывал мяч и убегал в контратаки. Во втором тайме мы потеряли Анну Вяхиреву и стало ещё сложнее. Но мы всё равно сражались до самого конца. Матч с «Мецом» — важный урок для нас. Сделаем выводы и будем работать дальше, чтобы взять реванш на своей площадке», — цитирует Аббинг сайт клуба.

Рано утром 27 января российская команда на автобусе отправится во Франкфурт-на-Майне, откуда вылетит в Москву, а затем — в Ростов-на-Дону.



В субботу, 2 февраля, «Ростов-Дон» на своей площадке сразится с черногорской «Будучностью» во втором туре основного раунда Лиги чемпионов.