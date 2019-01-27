Хинц: старалась бежать на полную, но ничего не смогла поделать с этой чешкой

Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. Спортсменка стала третьей. Победу одержала её соотечественница Лаура Дальмайер, второй финишировала немка Маркета Давидова.



«Я болела в этом сезоне, но сейчас сумела восстановиться и теперь у меня всё в порядке. Не было никакой стратегии на эту гонку. Особенно на последнем круге я просто старалась бежать на полную, но с этой чешкой ничего не могла поделать. Пресса всегда нагнетает из-за плохих результатов, но мы знаем, на что способны», — передаёт слова Хинц корреспондент „Чемпионата“ Александр Говоров.

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)

Женщины. Масс-старт



1. Лаура Дальмайер (Германия) — 35.32,8 (1 промах)

2. Маркета Давидова (Чехия) — +13,1 (1)

2. Ванесса Хинц (Германия) — +16,4 (1)…

18. Светлана Миронова (Россия) — +1.34,1 (4)

19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.48,9 (4)…

22. Ирина Старых (Россия) — +2.07,0 (1).