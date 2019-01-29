Беларусь проведёт Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году

Беларусь получила право на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, сообщается на сайте ФИДЕ. Также принято решение о том, что Беларусь проведёт Кубок мира по шахматам среди женщин и мужчин в 2020 и 2021 годах.



«Сегодня подписан контракт, последние несколько месяцев этот документ активно дорабатывался, нам удалось договориться по всем пунктам. Президент Беларуси на сегодняшней встрече подтвердил, что все шахматные международные соревнования пройдут на самом высоком уровне.

Теперь можно сформировать шахматный календарь, создавать более привлекательный продукт для наших партнёров, а главная цель – сделать шахматы доступным видом спорта во всём мире», – сказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.



Всемирная шахматная олимпиада 2020 года пройдёт в Ханты-Мансийске.