Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить Губерниева в эфирах с ЧМ

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить комментатора Дмитрия Губерниева в эфирах с чемпионата мира в Зеефельде (Австрия). Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать турнир.



Губерниев написал под последней записью в «инстаграме» Устюгова: «Отлично, увидимся в Зеефельде!» Пользователи призвали не ставить Губерниева на эфиры чемпионата мира.



«Поставьте комментировать Романова. Он хотя бы разбирается в лыжах и не переходит на комментирование награждения каких-то биатлонных юниоров», — написал один из болельщиков. Устюгов поставил лайк под этим комментарием.



Чемпионат мира по лыжным гонкам 2019 года пройдёт в Зеефельде с 19 февраля по 3 марта.