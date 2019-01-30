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Федерация бобслея России 20 марта изберёт нового президента вместо Зубкова

Федерация бобслея России 20 марта изберёт нового президента вместо Зубкова
Другие / Прочие виды спорта

Члены президиума Федерации бобслея России решили провести 20 марта внеочередную выборную конференцию, в повестке дня будут выборы преемника Александра Зубкова на посту главы организации, информирует ТАСС.

«Эффективное лидерство, справедливое и прозрачное управление являются основными принципами федерации. Своевременное избрание нового президента свидетельствует о нашей приверженности этим принципам», — сообщила временно исполняющая обязанности главы Федерации бобслея России Елена Аникина.

Зубков 22 января ушёл со своего поста на время двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Отстранение включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с бобслеем.

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