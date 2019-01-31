8 российских легкоатлетов получили допуск на зимний Кубок Европы по метаниям

Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки восьми российских легкоатлетов на участие в зимнем Кубке Европы по метаниям в Шаморине (Словакия) в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт ВФЛА. Соревнования пройдут с 9 по 10 марта.

Допуск на участие в соревнованиях в Шаморине получили Александр Лесной, Максим Афонин — толкание ядра, Виктор Бутенко — метание диска, Данила Данилов, Денис Лукьянов, Софья Палкина, Елизавета Царёва, Анастасия Шкуратова — метание молота.

Всего во Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики поступило 180 заявок на получение нейтрального статуса, 60 из них — упрощённые. ВФЛА рассмотрела и отправила в IAAF 170 заявок.

Ранее стало известно, что заявки на участие в зимнем чемпионате Европы по лёгкой атлетике подали 85 россиян.