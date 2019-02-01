МОК не потребует от Ухова и Школиной вернуть медали ОИ до конца срока апелляции

Международный олимпийский комитет (МОК) не потребует от дисквалифицированных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских прыгунов в высоту Ивана Ухова и Светланы Школиной вернуть медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, пока спортсмены не лишатся возможности оспорить наказание.

«Перераспределение медалей не является автоматическим и осуществляется на индивидуальной основе. Как правило, это происходит когда спортсмены или команды, на которых распространяются санкции, исчерпали все свои средства обжалования и когда все процедуры закрыты. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) должна будет сообщить МОК о новом распределении мест соревнований. Затем МОК свяжется с национальным олимпийским комитетом, который уведомит спортсмена, которому была перераспределена медаль», — приводит пояснение пресс-службы МОК ТАСС.

Если апелляции не принесут успеха, золото Игр-2012, завоёванное Уховым перейдёт американскому спортсмену Эрику Кинарду, а бронза Школиной будет передана испанке Рут Бейтиа. Окончательное решение по перераспределению медалей Международный олимпийский комитет примет по истечении 21 дня, отведённого на подачу апелляции.