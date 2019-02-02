Тер-Аванесов — о дисквалификации 12 легкоатлетов: это родченковские дела

Тренер российского легкоатлета Люкмана Адамса Евгений Тер-Аванесов назвал голословными обвинения в адрес 12 российских легкоатлетов, которые на основании решений Спортивного арбитражного суда были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

«Комментариев у меня нет, пусть говорят швейцарские адвокаты. Наверное, они поборются еще, ведь апелляцию можно подавать. Все это родченковские дела, на основе голословных заявлений, а доказательств нет. Пускай адвокаты думают, как с этим бороться», — цитирует тренера РИА «Новости».

Дисквалификации подверглись Люкман Адамс, Вера Ганеева, Иван Юшков, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова-Ханафеева, Татьяна Лысенко-Белобородова, Анна Булгакова, Татьяна Фирова, Юлия Кондакова, Екатерина Галицкая, Светлана Школина и Иван Ухов.