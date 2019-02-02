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Кихира: раньше считала себя слабой фигуристкой

Кихира: раньше считала себя слабой фигуристкой
Другие / Фигурное катание

Японская фигуристка Рика Кихира поделилась мыслями о причинах успешных выступлений в этом сезоне.

Спортсменка выиграла Гран-при в Ванкувере, обойдя олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«Поняла, что очень важно не попадать под влияние фаворитов, с которыми соревнуюсь. На Олимпиаде испытывала трепет от всех, кто там выступал, и я совсем не думала, что могу выступать так же.

Но, может, дело ещё и в том, что я считала свой уровень очень низким и была уверена, что не могу хорошо выступать. Раньше считала себя слабой фигуристкой, но теперь мне кажется, что я просто не была уверена в себе. Не могла в себя поверить. Считала, что у меня нет особых умений, и поэтому очень нервничала», — цитирует Кихиру сайт Международного союза конькобежцев.

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